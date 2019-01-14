DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Yumurtalı Burger

Yumurtalı Burger

Yumurtalı Burger
  • 10 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (10 gram) toz maya

500 gram un

235 gram ılık su

1 adet yumurta

45 gram eritilmiş tereyağı

3 çorba kaşığı tozşeker

3 tatlı kaşığı tuz



Kabı yağlamak için: 1 çorba kaşığı zeytinyağı

Üzeri için: 1 adet yumurta ve susam



Köftesi için:

500 gram kıyma

1 adet yumurta

2 diş sarmısak

2 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 çorba kaşığı galeta unu

1 adet soğan

1 çay bardağı su



Pişirmek için : 2 çorba kaşığı sıvıyağ

Üzerine: 100 gram tereyağı, 2 adet soğan 2 çorba kaşığı tozşeker, burger peyniri 1 0 adet yumurta, kıvırcık marul, domates

YAPILIŞI

Öncelikle burger ekmeği için unun 3'te 1'ini, ılık su ve maya ile çırpın ve üzeri kapalı şekilde maya aktive olup kabarana kadar bekletin. Ardından kalan unun içine şekeri ve tuzu ekleyin. Kuru malzemeleri, yumurta ve eritilmiş tereyağını maya kabarınca içine ekleyin. Yaklaşık 20 dakika yoğurun. Eğer mikser ile yapıyorsanız, hamur birleştikten ve kenarlardan ayrıldıktan sonra yüksek hızda 5 dakika karıştırın. Ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar gerekirse 1-2 kaşık un ekleyin. Hamuru zeytinyağı ile yağladığınız bir kaba alıp, mayalanarak iki katına çıkana kadar bekletin. Ardından hamuru 10 parçaya ayırarak pürüzsüz toplar halinde yuvarlayın. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek, ekmek hamurlarını aralıklı yerleştirin. Üzeri örtülü şekilde 2 katına çıkana kadar bekletin. Bu arada fırını alt-üst 190 derecede ısıtın. Kabaran hamura çırptığınız yumurtadan sürün ve susam serpiştirip yaklaşık 12 dakika pişirin. Ekmekler kızarınca fırından alıp soğuyana kadar bekletin. Köfte için bütün malzemeleri mutfak robotuna alın ve karıştırıp buzdolabında dinlendirin. 10 parçaya ayırın. Kızgın tavaya 2 kaşık sıvıyağ koyarak köfteleri altı üstü kızarana kadar orta ateşte pişirin. Soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayın. Kızdırılmış tavaya tereyağının yarısı ile birlikte alın ve rengi koyulaşmaya başlayıp yumuşadığında tozşekeri ekleyin. Karamelize olunca ocaktan alın. Kalan tereyağından 1'er tatlı kaşığını, soğanları pişirdiğiniz tavaya alın ve eriyince içine yumurtaları teker teker kırın. Sarısını dağıtmadan pişirin. Burger ekmeklerini enine ikiye kesin. Alt kısmına sırasıyla kıvırcık, 1'er dilim domates, köfte, 1'er dilim peynir, karamelize soğan ve en son yumurtayı koyun. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Dalyan köfte
Dalyan köfte
Tavuk şnıtzel
Tavuk şnıtzel
Kadınbudu köfte
Kadınbudu köfte
Patlıcan ve Lahana Dolması
Patlıcan ve Lahana Dolması
Kekik Tütsülü Kuzu Pirzola
Kekik Tütsülü Kuzu Pirzola
Veganburger
Veganburger
Köfte Harçlı Biber Kapama
Köfte Harçlı Biber Kapama
İç Pilavlı Tavuk Budu
İç Pilavlı Tavuk Budu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN