Yumurtalı Burger

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle burger ekmeği için unun 3'te 1'ini, ılık su ve maya ile çırpın ve üzeri kapalı şekilde maya aktive olup kabarana kadar bekletin. Ardından kalan unun içine şekeri ve tuzu ekleyin. Kuru malzemeleri, yumurta ve eritilmiş tereyağını maya kabarınca içine ekleyin. Yaklaşık 20 dakika yoğurun. Eğer mikser ile yapıyorsanız, hamur birleştikten ve kenarlardan ayrıldıktan sonra yüksek hızda 5 dakika karıştırın. Ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar gerekirse 1-2 kaşık un ekleyin. Hamuru zeytinyağı ile yağladığınız bir kaba alıp, mayalanarak iki katına çıkana kadar bekletin. Ardından hamuru 10 parçaya ayırarak pürüzsüz toplar halinde yuvarlayın. Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek, ekmek hamurlarını aralıklı yerleştirin. Üzeri örtülü şekilde 2 katına çıkana kadar bekletin. Bu arada fırını alt-üst 190 derecede ısıtın. Kabaran hamura çırptığınız yumurtadan sürün ve susam serpiştirip yaklaşık 12 dakika pişirin. Ekmekler kızarınca fırından alıp soğuyana kadar bekletin. Köfte için bütün malzemeleri mutfak robotuna alın ve karıştırıp buzdolabında dinlendirin. 10 parçaya ayırın. Kızgın tavaya 2 kaşık sıvıyağ koyarak köfteleri altı üstü kızarana kadar orta ateşte pişirin. Soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayın. Kızdırılmış tavaya tereyağının yarısı ile birlikte alın ve rengi koyulaşmaya başlayıp yumuşadığında tozşekeri ekleyin. Karamelize olunca ocaktan alın. Kalan tereyağından 1'er tatlı kaşığını, soğanları pişirdiğiniz tavaya alın ve eriyince içine yumurtaları teker teker kırın. Sarısını dağıtmadan pişirin. Burger ekmeklerini enine ikiye kesin. Alt kısmına sırasıyla kıvırcık, 1'er dilim domates, köfte, 1'er dilim peynir, karamelize soğan ve en son yumurtayı koyun. Sıcak servis yapın.