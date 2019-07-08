Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi

Patatesleri kabukları ile birlikte 10 dakika tuzlu suda haşlayıp, sudan çıkararak kenara alın. Köfte için kıyma, yumurta, galeta unu, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarmısak, zerdeçal, karabiber, kimyon ve tuzu iyice yoğurun. Kıyılmış maydanoz ilave edip yoğurmaya devam edin. Harçtan patateslerin büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Orta boy fırın tepsisine patates ve köfteleri dilediğiniz şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin ve fırında alın. Zerdeçallı sos için zerdeçal, krema ve rendelenmiş domatesi karıştırın. Yemeğin üzerine gezdirip yeniden fırına verin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis yapın