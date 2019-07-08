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Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi

Leziz ve doyurucu olan zerdeçal soslu köfte tarifi nasıl yapılır? Sofranızda mutlaka bulunması gereken zerdeçal soslu köftenin tarifi..
Zerdeçal Soslu Köfte Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 adet bebek patates



Yarım kg köftelik kıyma



1 adet yumurta



1 çay bardağı galeta unu



1 adet soğan



3 diş sarmısak



Yarım çay kaşığı toz zerdeçal



1'er çay kaşığı karabiber ve kimyon



6-7 dal maydanoz, tuz



Zerdeçallı sos için:



Yarım çay kaşığı toz zerdeçal



1 paket krema



1 adet domates



Üzeri için:



Yarım demet maydanoz


YAPILIŞI

Patatesleri kabukları ile birlikte 10 dakika tuzlu suda haşlayıp, sudan çıkararak kenara alın. Köfte için kıyma, yumurta, galeta unu, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarmısak, zerdeçal, karabiber, kimyon ve tuzu iyice yoğurun. Kıyılmış maydanoz ilave edip yoğurmaya devam edin. Harçtan patateslerin büyüklüğünde bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Orta boy fırın tepsisine patates ve köfteleri dilediğiniz şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin ve fırında alın. Zerdeçallı sos için zerdeçal, krema ve rendelenmiş domatesi karıştırın. Yemeğin üzerine gezdirip yeniden fırına verin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis yapın

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