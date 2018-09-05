Avokadolu Ton Balıklı Sandviç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ton balığını süzün ve çukur bir kaseye alın. Kolay karışması için çatalla hafifçe ezin. Üzerine kapari, dereotu ve reyhan ekleyip karıştırın. Dilimlenmiş avokado, doğranmış kırmızı biber ve mısır ilave edip harmanlayın. Bazlamayı ortadan ikiye kesin ve her parçayı cep şeklinde açın. Hazırladığınız ton balıklı harcı içlerine paylaştırın ve bol turşu ile servis yapın.