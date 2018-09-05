Avokadolu Ton Balıklı Sandviç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kutu ton balığı
1/2 olgun avokado
1 adet közlenmiş kırmızı biber
7-8 adet kıyılmış kapari
1 çorba kaşığı ince kıyılmış dereotu
1 çorba kaşığı ince kıyılmış reyhan
2 çorba kaşığı haşlanmış mısır tanesi
1 adet küçük boy bazlama ekmeği
SERVİS İÇİN: Kornişon turşu
YAPILIŞI
Ton balığını süzün ve çukur bir kaseye alın. Kolay karışması için çatalla hafifçe ezin. Üzerine kapari, dereotu ve reyhan ekleyip karıştırın. Dilimlenmiş avokado, doğranmış kırmızı biber ve mısır ilave edip harmanlayın. Bazlamayı ortadan ikiye kesin ve her parçayı cep şeklinde açın. Hazırladığınız ton balıklı harcı içlerine paylaştırın ve bol turşu ile servis yapın.