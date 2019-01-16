Çiftçi yumurtası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fasulye püresi için ince kıyılmış soğanı zeytinyağında rengi hafifçe dönene kadar soteleyin. Siyah fasulyeyi katıp hafifçe ısıtın. 3-4 çorba kaşığı su ekleyip fasulyeleri bir çatalla hafifçe ezin. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra karıştırın ve kenara alın. Taze salsayı yapmak için tüm malzemeyi çok ince doğrayın ve iyice karıştırdıktan sonra lime suyunu ekleyerek kenara alın. Servisten önce tortilla'larınızı hafifçe ısıtın. Yumurtaları az yağ eklenmiş sahanda porsiyonluk olacak şekilde pişirin. Servis ederken tortilla'ların üzerine fasulye püresini yayın, salsa ve doğranmış avokado ekledikten sonra yumurta koyarak dilimlenmiş lime ile servis edin