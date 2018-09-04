Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç

Tavuk ciğerlerini temizleyip tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, defne yaprağı, küçük bir tülbent içine sarılmış tane karabiber ve ikiye kesilmiş kırmızı soğanı ekleyin. Ciğerler yumuşayıp ezilene kadar pişirin. Soğan, tane karabiber ve defne yapraklarını tencereden çıkarın. Ciğerleri ezerek püre haline getirin. Krema ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Pateyi cam bir kabın içine doldurun. Tereyağını eritip üzerine ilave edin. Pişirdiğiniz 2 somun ekmeği 3'e bölecek şekilde kesin. Daha sonra her parçayı enine iki parça olacak şekilde keserek içlerini açın. Ekmeklerin alt parçasının üzerine ciğer pate sürün. Soğanın kabuğunu soyup halka dilimleyin. Tavaya aldığınız zeytinyağında iki taraflı kızartın. Ciğer patenin üzerine ıspanak yaprağı, karamelize edilmiş soğan ve dilimlenmiş peyniri paylaştırın. Üzerlerine ince kıyılmış frenk soğanı serpin. Ekmeklerin üst parçalarını yerleştirip servis yapın.