DETAYLI ARA
Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç

Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç

Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

CİĞER PATE İÇİN:

500 gram tavuk ciğeri

2 adet defne yaprağı

1 adet kırmızı soğan

4 çorba kaşığı krema

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tane karabiber, tuz



SANDVİÇ İÇİN:

2 adet klasik ekmek ciğer pate

2 adet kırmızı soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

200 gram tulum peyniri

ıspanak yaprağı ve frenk soğanı

YAPILIŞI

Tavuk ciğerlerini temizleyip tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su, defne yaprağı, küçük bir tülbent içine sarılmış tane karabiber ve ikiye kesilmiş kırmızı soğanı ekleyin. Ciğerler yumuşayıp ezilene kadar pişirin. Soğan, tane karabiber ve defne yapraklarını tencereden çıkarın. Ciğerleri ezerek püre haline getirin. Krema ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Pateyi cam bir kabın içine doldurun. Tereyağını eritip üzerine ilave edin. Pişirdiğiniz 2 somun ekmeği 3'e bölecek şekilde kesin. Daha sonra her parçayı enine iki parça olacak şekilde keserek içlerini açın. Ekmeklerin alt parçasının üzerine ciğer pate sürün. Soğanın kabuğunu soyup halka dilimleyin. Tavaya aldığınız zeytinyağında iki taraflı kızartın. Ciğer patenin üzerine ıspanak yaprağı, karamelize edilmiş soğan ve dilimlenmiş peyniri paylaştırın. Üzerlerine ince kıyılmış frenk soğanı serpin. Ekmeklerin üst parçalarını yerleştirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Patlıcanlı Füme Etli Sandviç
Patlıcanlı Füme Etli Sandviç
Pancar Soslu Sandviç
Pancar Soslu Sandviç
Hurmalı Antepfıstıklı Lokum
Hurmalı Antepfıstıklı Lokum
Nohut Unu Atıştırmalık
Nohut Unu Atıştırmalık
Mantarlı kanepe
Mantarlı kanepe
Tahinli Pide
Tahinli Pide
Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide
Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide
Beyaz Hindiba Yaprağında Aperitifler
Beyaz Hindiba Yaprağında Aperitifler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN