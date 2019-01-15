Domates İçinde Omlet

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet domates
2 adet tatlı sivri biber
1/2 demet maydanoz
4 adet yumurta
1 çay kaşığı karabiber
Tuz-domatesler
YAPILIŞI
Domateslerin üzerlerinden kapak kesip, içlerini oyun. İçlerinden çıkan kısmın çekirdeklerini temizleyip bir kaba alın. Üzerine doğranmış biber, maydanoz, tuz ve yumurta aklarını ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra domateslerin içlerine pay edin. Üzerlerine yumurta sarılarını yerleştirin. Fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında 15 dakika pişirin.
PÜF NOKTASI
Yumurta sarılarını çok pişmiş seviyorsanız, fırında daha fazla tutabilirsiniz.