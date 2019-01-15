Domates İçinde Omlet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Domateslerin üzerlerinden kapak kesip, içlerini oyun. İçlerinden çıkan kısmın çekirdeklerini temizleyip bir kaba alın. Üzerine doğranmış biber, maydanoz, tuz ve yumurta aklarını ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra domateslerin içlerine pay edin. Üzerlerine yumurta sarılarını yerleştirin. Fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında 15 dakika pişirin.