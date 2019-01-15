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Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Domates İçinde Omlet

Domates İçinde Omlet

Domates İçinde Omlet
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet domates

2 adet tatlı sivri biber

1/2 demet maydanoz

4 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

Tuz-domatesler

YAPILIŞI

Domateslerin üzerlerinden kapak kesip, içlerini oyun. İçlerinden çıkan kısmın çekirdeklerini temizleyip bir kaba alın. Üzerine doğranmış biber, maydanoz, tuz ve yumurta aklarını ilave edip iyice karıştırın. Daha sonra domateslerin içlerine pay edin. Üzerlerine yumurta sarılarını yerleştirin. Fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında 15 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Yumurta sarılarını çok pişmiş seviyorsanız, fırında daha fazla tutabilirsiniz.
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