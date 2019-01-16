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Enginarlı yumurta

Enginarlı yumurta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurta

15 adet konserve enginar kalbi

8 adet domates,

150 gram tereyağı

1 adet soğan,

2 diş sarmısak

6 dilim tost ekmeği,

1 adet defne yaprağı

1/2 çay kaşığı karabiber,

2 litre su, tuz

3/4 su bardağı üzüm sirkesi

YAPILIŞI

Domateslerı soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra küp doğrayın. 50 gram tereyağını bir tavaya alıp üzerine yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarmısak ekleyip renkleri dönene dek kavurun. Üzerine domates, defne yaprağı, tuz ve karabiber ekleyin. Domates yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Ekmeklerin kenarlarını kesip küçük küp doğrayın. Kalan tereyağını eritip üzerine gezdirin ve karıştırın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yayıp, önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Enginarları 4'e bölün ve kızarmış ekmekle karıştırın. Daha sonra arzunuza göre büyük bir fırın kabının tabanına yayın veya küçük fırın kaplarına paylaştırın. Üzerine biraz domates sos gezdirin. Diğer taraftan su, sirke ve tuzu derin bir tencereye alıp kaynatın. Daha sonra ocağı kısın ve yumurtaları teker teker suyun içine kırın. Akları iyice katılaşana dek pişirin. Delikli kepçe yardımı ile sudan alıp enginarlı ekmek karışımının üzerine yerleştirin. Kalan domates sosunu üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırından 5 dakika pişirip servis yapın.

Kaynak: Tarif, Ruhun Gıdası Kitaplar tarafından yayınlanan Aile Aşçısı adlı kitaptan alınmıştır.

PÜF NOKTASI

-Tarifte konserve yerine mevsiminde taze enginar kalbi de kullanabilirsiniz. -Bu tarifi enginar yerine, 50 gram tereyağında, 2 diş ince kıyılmış sarımsakla sotelediğiniz 2-3 adet küp doğranmış patlıcan kullanarak da hazırlayabilirsiniz. 82
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