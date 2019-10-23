Sofra Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar Fırında kıtır domatesler tarifi

Fırında kıtır domatesler tarifi

Sağlıklı beslenmenin önemli sebzelerinden olan domates, çorbalardan, salatalara tüm tariflere de lezzetiyle eşlik eder. Şifa deposu olan bu kırmızı güzelliğin fırınlanmış tarifine bayılacaksınız. Kolay tarifi ile fırında kıtır domates tarifi

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti

Diyet, Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk