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Fırında kıtır domatesler tarifi

Sağlıklı beslenmenin önemli sebzelerinden olan domates, çorbalardan, salatalara tüm tariflere de lezzetiyle eşlik eder. Şifa deposu olan bu kırmızı güzelliğin fırınlanmış tarifine bayılacaksınız. Kolay tarifi ile fırında kıtır domates tarifi
Fırında kıtır domatesler tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Diyet, Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy domates



4 çorba kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarmısak



2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri



4 çorba kaşığı bayat ekmek kırıntısı



7'şer dal dereotu ve maydanoz



2 dal biberiye, 2 dal fesleğen, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Domatesleri enlemesine ortadan ikiye kesip, üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve karabiber serpip pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde kıyılmış sarmısak, parmesan peyniri, ekmek kırıntısı, kıyılmış dereotu, maydanoz, biberiye ve fesleğeni karıştırın. Daha sonra domateslerin üstlerine pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırının ızgara bölümünde üzerleri kızarana dek pişirin.

Aşçı: İdil Çimril

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