Fırında kıtır domatesler tarifi

4 adet büyük boy domates
4 çorba kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarmısak
2 çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
4 çorba kaşığı bayat ekmek kırıntısı
7'şer dal dereotu ve maydanoz
2 dal biberiye, 2 dal fesleğen, tuz, karabiber
Domatesleri enlemesine ortadan ikiye kesip, üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve karabiber serpip pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde kıyılmış sarmısak, parmesan peyniri, ekmek kırıntısı, kıyılmış dereotu, maydanoz, biberiye ve fesleğeni karıştırın. Daha sonra domateslerin üstlerine pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırının ızgara bölümünde üzerleri kızarana dek pişirin.
Aşçı: İdil Çimril