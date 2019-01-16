İskoç yumurtası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları 5-6 dakika haşlayın. Pişmelerini durdurmak için akan suyun altında birkaç dakika bekletin. Dikkatli bir şekilde kabuklarını soyun. Dana sosisleri robottan geçirin. İçine ince kıyılmış maydanoz, hardal ve baharatları ekleyip, homojen bir karışım elde edin. Sosisli karışımı 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı elinizle açarak ortalarına 1'er adet haşlanmış yumurta koyun ve dikkatli bir şekilde kapatın. Sosisli karışımla kapladığınız yumurtaları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en sonda robottan çekilmiş ekmek içine bulayın. Kızgın yağda renkleri altın sarısı olana dek 6-7 dakika kızartıp sıcak servis yapın.