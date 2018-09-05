DETAYLI ARA
Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç

Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç

Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

AVOKADO SOS İÇİN:

4 adet olgun avokado

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

300 gram labne peyniri

tuz

100 gram dövülmüş ceviz

2 tatlı kaşığı limon suyu



SANDVİÇ İÇİN:

10 adet sandviç ekmeği

10 adet bebek kabak

10 adet bebek patlıcan

4 adet dolmalık sarı biber

4 adet kırmızı biber

24 adet mantar

12 dilim gravyer peyniri

mevsim yeşillikleri



KIZARTMAK İÇİN: Zeytinyağı

YAPILIŞI

Avokado sos için avokadoların çekirdeklerini çıkarıp içlerini bir kaseye alın. Zeytinyağı ekleyerek iyice ezin. Tuz, ezilmiş sarımsak, labne peyniri, ceviz ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın.Kabak, patlıcan ve biberleri temizleyip uzunlamasına ve ince olacak şekilde dilimleyin. Mantarları da ince dilimleyin. Tüm sebzeleri ayrı ayrı zeytinyağı eklenmiş ızgara tavasında iki taraflı kızartın. Sandviç ekmeklerini enine iki parçaya kesin. Alt parçalarının üzerine avokado sos sürün. Izgara edilmiş sebzeleri, gravyer peynirini ve mevsim yeşilliklerini avokado sosunun üzerine dizin. Diğer ekmek parçalarını üzerilerine kapatıp servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kabak Mücverli Sandviç
Kabak Mücverli Sandviç
Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç
Ciğer Pateli ve Karamelize Soğanlı Sandviç
Patlıcanlı Füme Etli Sandviç
Patlıcanlı Füme Etli Sandviç
Pancar Soslu Sandviç
Pancar Soslu Sandviç
Hurmalı Antepfıstıklı Lokum
Hurmalı Antepfıstıklı Lokum
Nohut Unu Atıştırmalık
Nohut Unu Atıştırmalık
Mantarlı kanepe
Mantarlı kanepe
Tahinli Pide
Tahinli Pide

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN