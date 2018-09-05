Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
AVOKADO SOS İÇİN:
4 adet olgun avokado
4 çorba kaşığı zeytinyağı
4 diş sarımsak
300 gram labne peyniri
tuz
100 gram dövülmüş ceviz
2 tatlı kaşığı limon suyu
SANDVİÇ İÇİN:
10 adet sandviç ekmeği
10 adet bebek kabak
10 adet bebek patlıcan
4 adet dolmalık sarı biber
4 adet kırmızı biber
24 adet mantar
12 dilim gravyer peyniri
mevsim yeşillikleri
KIZARTMAK İÇİN: Zeytinyağı
YAPILIŞI
Avokado sos için avokadoların çekirdeklerini çıkarıp içlerini bir kaseye alın. Zeytinyağı ekleyerek iyice ezin. Tuz, ezilmiş sarımsak, labne peyniri, ceviz ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın.Kabak, patlıcan ve biberleri temizleyip uzunlamasına ve ince olacak şekilde dilimleyin. Mantarları da ince dilimleyin. Tüm sebzeleri ayrı ayrı zeytinyağı eklenmiş ızgara tavasında iki taraflı kızartın. Sandviç ekmeklerini enine iki parçaya kesin. Alt parçalarının üzerine avokado sos sürün. Izgara edilmiş sebzeleri, gravyer peynirini ve mevsim yeşilliklerini avokado sosunun üzerine dizin. Diğer ekmek parçalarını üzerilerine kapatıp servis yapın.