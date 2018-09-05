Izgara Sebzeli ve Avokado Soslu Sandviç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Avokado sos için avokadoların çekirdeklerini çıkarıp içlerini bir kaseye alın. Zeytinyağı ekleyerek iyice ezin. Tuz, ezilmiş sarımsak, labne peyniri, ceviz ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın.Kabak, patlıcan ve biberleri temizleyip uzunlamasına ve ince olacak şekilde dilimleyin. Mantarları da ince dilimleyin. Tüm sebzeleri ayrı ayrı zeytinyağı eklenmiş ızgara tavasında iki taraflı kızartın. Sandviç ekmeklerini enine iki parçaya kesin. Alt parçalarının üzerine avokado sos sürün. Izgara edilmiş sebzeleri, gravyer peynirini ve mevsim yeşilliklerini avokado sosunun üzerine dizin. Diğer ekmek parçalarını üzerilerine kapatıp servis yapın.