Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kasede çırpın. Un, süt ve tuzu derin bir kabın içinde çırpın. Üzerine yumurtayı ilave ederek yavaşça karıştırın. İçerisine ince kıyılmış yeşillikleri ekleyip karıştırmaya devam edin.Yapışmaz yüzeyli bir krep tavasını ısıtın. İçine 1 çorba kaşığı sıvıyağ koyup fazlasını peçeteyle alın. Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe alıp tavaya dökün ve sallayarak her tarafına yayın. Üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlayınca hamuru çevirip diğer tarafını pişirin. Tüm malzeme bitene kadar işleme devam edin. Pişirdiğiniz kayganaları rulo yapıp servis tabağına alın. Kıyılmış maydanoz ve dereotu serperek servis yapın.