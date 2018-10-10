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Kayısı Pestili (Bastık)

Kayısı Pestili (Bastık)
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kayısı

3 su bardağı su + yarım çay bardağı su

3 çorba kaşığı buğday nişastası, kayısı çekirdekleri


YAPILIŞI

Kayısıları yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Suyla birlikte tencereye alıp iyice yumuşayana kadar pişirin. Çekirdeklerin kabuğunu kırıp içlerini çıkarın. Kayısılı karışımı iyice ezerek püre haline getirin. Karışımı tekrar tencereye alıp pişirmeye başlayın. Nişastayı kalan suyla açıp karıştırarak üzerine ilave edin. 2-3 dakika daha pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Karışımın ilk sıcaklığı gittikten sonra pestil harcını düz bir zemine serilmiş, çok sık dokulu bezlerin üzerine 2-3 mm kalınlığında olacak şekilde yayın. Kayısı çekirdeği içlerini aralıklı olarak üzerine batırın. Güneş gören bir yerde 1 gün boyunca bekletin. Diğer tarafını çevirip 1 gün daha bekletin. Pestili bezlerden ayırıp, serin bir yerde ağzı kapalı şekilde saklayın
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