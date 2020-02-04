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Limonlu domatesli tereyağı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez yıldızlarından biri hiç kuşkusuz tereyağı. Farklı bir tat olarak tereyağının domatesle uyumunu denemelisiniz. İşte limonlu domatesli tereyağı tarifi...
Limonlu domatesli tereyağı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram tereyağı



3 adet limon



10 adet kurutulmuş domates



2 dal biberiye



2 çorba kaşığı tane kişniş



2 çorba kaşığı çörekotu


YAPILIŞI

Tereyağını oda sıcaklığına getirip, çatal veya blender yardımıyla karıştırın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, ıslatılıp kıyılmış domates, biberiye, kişniş ve çörekotu ilave edip iyice karıştırın. Karışımı iki parçaya ayırın. Bir parçasını pişirme kağıdının üzerine yerleştirip, rulo şeklinde sarın. Kenarlarını bağlayıp, buzdolabına koyun. Diğer parçayı da aynı şekilde hazırlayın. Bir gece dinlendirip, kullanmak istediğiniz zaman, yeteri kadar kesip servis yapın.

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