Limonlu domatesli tereyağı

Tereyağını oda sıcaklığına getirip, çatal veya blender yardımıyla karıştırın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu, ıslatılıp kıyılmış domates, biberiye, kişniş ve çörekotu ilave edip iyice karıştırın. Karışımı iki parçaya ayırın. Bir parçasını pişirme kağıdının üzerine yerleştirip, rulo şeklinde sarın. Kenarlarını bağlayıp, buzdolabına koyun. Diğer parçayı da aynı şekilde hazırlayın. Bir gece dinlendirip, kullanmak istediğiniz zaman, yeteri kadar kesip servis yapın.