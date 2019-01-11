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Mantarlı etli krep bohça

Mantarlı etli krep bohça
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 -6 adet krep

3 çorba kaşığı tereyağı

500 gram jülyen doğranmış dana eti

1 adet soğan

10 adet mantar

1/2 çay bardağı su, tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı kekik



Bohçaları kızartmak için:

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Orta ateşte kızdırdığınız bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyip eritin. Üzerine eti ekleyin ve hızlı bir şekilde kavurun. Etler suyunu bırakmadan önce rengi değişir değişmez tavadan alın ve kenarda bekletin. Tavaya jülyen doğranmış soğan ve ince doğranmış mantarları koyup 2-3 dakika kavurun. Daha sonra etin yanına alın. Tavaya kalan 1 çorba kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı su ekleyin. Dibi tutmuş ise kazıyın. Sos koyulaşınca içine baharatları ve etleri, en son soğanla mantarları ekleyip 8-10 dakika daha pişirin. Kreplerin ortalarına ılınmış harcı paylaştırın. Ardından dört tarafını katlayıp bir kürdan veya şiş ile tutturun. Kızdırılmış tavaya 1 çorba kaşığı tereyağı koyup, eritin. Tavanın içine etli bohçaları kürdanlı tarafları aşağıda kalacak şekilde yerleştirin. Her iki tarafları iyice kızaracak şekilde yaklaşık 3'er dakika pişirip sıcak servis yapın.
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