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Murtuğa (murtuga)

Murtuğa (murtuga)
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • VAN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı un

125 gram tereyağı



TATLI MURTUĞA IÇIN: Bal, ceviz

TUZLU MURTUĞA IÇIN: Peynir

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kasede çırpın. Tereyağını tavada eritip tamamen kızdırdıktan sonra azar azar ve karıştırarak un ilave edin. Un hafif sarı renk aldığında üzerine çırpılmış yumurtaları gezdirip, karıştırın. Bu aşamada malzemenin kabardığını göreceksiniz. Parça parça alt üst yapıp karıştırın. Pembeleşince ocaktan alın.

PÜF NOKTASI

Murtuğa’yı tatlı olarak servis yapmak isterseniz üzerine bal gezdirip, ceviz serpebilirsiniz. Şayet tuzlu tercih ederseniz peynirle servis edebilirsiniz.
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