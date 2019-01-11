Murtuğa (murtuga)

Sofra Tarifi

4 adet yumurta 1 su bardağı un 125 gram tereyağı TATLI MURTUĞA IÇIN: Bal, ceviz TUZLU MURTUĞA IÇIN: Peynir

YAPILIŞI

Yumurtaları bir kasede çırpın. Tereyağını tavada eritip tamamen kızdırdıktan sonra azar azar ve karıştırarak un ilave edin. Un hafif sarı renk aldığında üzerine çırpılmış yumurtaları gezdirip, karıştırın. Bu aşamada malzemenin kabardığını göreceksiniz. Parça parça alt üst yapıp karıştırın. Pembeleşince ocaktan alın.