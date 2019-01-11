Murtuğa (murtuga)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
1 su bardağı un
125 gram tereyağı
TATLI MURTUĞA IÇIN: Bal, ceviz
TUZLU MURTUĞA IÇIN: Peynir
YAPILIŞI
Yumurtaları bir kasede çırpın. Tereyağını tavada eritip tamamen kızdırdıktan sonra azar azar ve karıştırarak un ilave edin. Un hafif sarı renk aldığında üzerine çırpılmış yumurtaları gezdirip, karıştırın. Bu aşamada malzemenin kabardığını göreceksiniz. Parça parça alt üst yapıp karıştırın. Pembeleşince ocaktan alın.
PÜF NOKTASI
Murtuğa’yı tatlı olarak servis yapmak isterseniz üzerine bal gezdirip, ceviz serpebilirsiniz. Şayet tuzlu tercih ederseniz peynirle servis edebilirsiniz.