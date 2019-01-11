Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı dışında kalan tüm malzemeyi geniş bir kapta iyice çırpıp kenara alın. Tereyağını tavaya alıp eritin. Yumurtalı karışımı üzerine dökün ve orta ısıda sallayarak pişirin. Ortası için zeytinyağını ısıtıp, jülyen doğranmış mantarları soteleyin. Jülyen doğranmış biberleri ilave edip sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Daha sonra omletin bir kenarına yerleştirip, diğer kenarını üzerine kapatın.