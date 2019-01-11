Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurta
2-3 çorba kaşığı ufalanmış beyaz peynir
6-7 dal kıyılmış maydanoz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı tereyağı
ORTASI IÇIN:
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2-3 adet kestane mantarı
1 adet istiridye mantarı
1/2 sarı renkli biber
1/2 kırmızı renkli biber
YAPILIŞI
Tereyağı dışında kalan tüm malzemeyi geniş bir kapta iyice çırpıp kenara alın. Tereyağını tavaya alıp eritin. Yumurtalı karışımı üzerine dökün ve orta ısıda sallayarak pişirin. Ortası için zeytinyağını ısıtıp, jülyen doğranmış mantarları soteleyin. Jülyen doğranmış biberleri ilave edip sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Daha sonra omletin bir kenarına yerleştirip, diğer kenarını üzerine kapatın.
PÜF NOKTASI
-Omletin tuzunu kullandığınız peynirin tuzuna göre ayarlayın. -Omletinizin içinde farklı şarküteri ürünleri de kullanabilirsiniz.