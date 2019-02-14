Orman Meyveli Mini Galette

Yumurta, tereyağı, su, buğday ve dut ununu iyice karıştırın. Karışımı 4 eşit parçaya bölüp, 4 farklı pişirme kağıdı üzerine yerleştirin ve merdane yardımıyla incecik açın. 2 Ortalarına meyveleri pay edip, pişirme kağıdı yardımıyla kenarları ortaya doğru katlayın. Hamurların kenarlarına file badem serpin. Üzerlerine akçaağaç şurubu gezdirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin.
Servis önerisi: Orman meyveli galette'lerin ortalarına taze vanilyalı dondurma yerleştirerek de servis yapabilirsiniz.