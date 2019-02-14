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Orman Meyveli Mini Galette

Orman Meyveli Mini Galette
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta,

75 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 çorba kaşığı su,

150 gram tam buğday unu

1 çorba kaşığı dut unu,

50 gram frenk üzümü

50 gram frambuaz,

50 gram file badem

3 çorba kaşığı akçaağaç şurubu

YAPILIŞI

Yumurta, tereyağı, su, buğday ve dut ununu iyice karıştırın. Karışımı 4 eşit parçaya bölüp, 4 farklı pişirme kağıdı üzerine yerleştirin ve merdane yardımıyla incecik açın. 2 Ortalarına meyveleri pay edip, pişirme kağıdı yardımıyla kenarları ortaya doğru katlayın. Hamurların kenarlarına file badem serpin. Üzerlerine akçaağaç şurubu gezdirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin.

Servis önerisi: Orman meyveli galette'lerin ortalarına taze vanilyalı dondurma yerleştirerek de servis yapabilirsiniz.

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