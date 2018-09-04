Pancar Soslu Sandviç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
PANCAR SOS İÇİN:
2 adet orta boy haşlanmış pancar
1 diş sarımsak
3 çorba kaşığı süzme yoğurt
2 çorba kaşığı labne peyniri
3 çorba kaşığı ufalanmış sürk peyniri
1 tatlı kaşığı lime suyu
1 tutam tuz
1 tutam taze çekilmiş karabiber
SANDVİÇ İÇİN:
12 dilim dereotu peynirli ekmek
12 yaprak marulu
12 dilim hindi füme
12 dilim tulum peyniri
YAPILIŞI
Haşlanmış pancarların kabuğunu soyun. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, labne peyniri, ufalanmış sürk peyniri, tuz, karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın. 2 6 dilim ekmeğin üzerine 2'şer çorba kaşığı pancarlı sos sürün. 2'şer adet marul yaprağı, 2'şer dilim tulum peyniri ile hindi füme yerleştirin. Diğer ekmek parçalarını üzerilerine koyup servis yapın.