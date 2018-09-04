Pancar Soslu Sandviç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Haşlanmış pancarların kabuğunu soyun. Rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt, labne peyniri, ufalanmış sürk peyniri, tuz, karabiber ve lime suyunu ekleyip iyice karıştırın. 2 6 dilim ekmeğin üzerine 2'şer çorba kaşığı pancarlı sos sürün. 2'şer adet marul yaprağı, 2'şer dilim tulum peyniri ile hindi füme yerleştirin. Diğer ekmek parçalarını üzerilerine koyup servis yapın.