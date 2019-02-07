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Pancarlı Kıtır Krep Katları

Pancarlı Kıtır Krep Katları
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep Için:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı un

Tuz



Krep Panesi Için:

2 adet yumurta

2 su bardağı ekmek kırıntısı



Pancarlı Harç Için:

1 kg pancar

1 diş sarımsak

5 çorba kaşığı zeytinyağı

200 gram ufalanmış beyaz peynir


YAPILIŞI

Krep için yumurta, süt, zeytinyağı, un ve tuzu iyice çırpıp akışkan bir hamur elde edin. Krep tavasını ısıtıp, krep hamurundan 1 çorba kepçesi alın ve tavanın ortasına dökün. Hızlıca sallayarak yuvarlak şekil almasını sağlayın. Bir tarafı pişince diğer tarafını çevirin. Krep hamuru bitene dek işleme devam edin. Pişen krepleri panelemek için teker teker önce çırpılmış yumurtaya sonra ekmek kırıntısına bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsilerine yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Pancarlı harç için pancarların kabuklarını temizleyip, rendeleyin. Dövülmüş sarımsakla birlikte tavaya alın ve zeytinyağında karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp peynirle harmanlayın. Pişen krep katlarının aralarına pancarlı harcı yayıp, üst üste yerleştirin ve servis yapın.
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