Pancarlı Kıtır Krep Katları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krep için yumurta, süt, zeytinyağı, un ve tuzu iyice çırpıp akışkan bir hamur elde edin. Krep tavasını ısıtıp, krep hamurundan 1 çorba kepçesi alın ve tavanın ortasına dökün. Hızlıca sallayarak yuvarlak şekil almasını sağlayın. Bir tarafı pişince diğer tarafını çevirin. Krep hamuru bitene dek işleme devam edin. Pişen krepleri panelemek için teker teker önce çırpılmış yumurtaya sonra ekmek kırıntısına bulayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsilerine yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Pancarlı harç için pancarların kabuklarını temizleyip, rendeleyin. Dövülmüş sarımsakla birlikte tavaya alın ve zeytinyağında karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp peynirle harmanlayın. Pişen krep katlarının aralarına pancarlı harcı yayıp, üst üste yerleştirin ve servis yapın.