Pancarlı yumurta turşusu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet yumurta
1 adet pancar
1 çay bardağı elma sirkesi
1 çorba kaşığı bal
4-5 diş sarmısak
1/2 çorba kaşığı iri tuz
1 tatlı kaşığı hardal tohumu
1 tatlı kaşığı tane yenibahar
1 çay kaşığı tane karabiber
3-4 adet defne yaprağı
YAPILIŞI
Yumurtaları katı şekilde haşlayın. Diğer taraftan 1 adet pancarı soyup 3-4 su bardağı suda yumuşayana ve suya rengini verene kadar haşlayın. Sudan alıp küp doğrayın. Turşunun suyunu hazırlamak için ılınan pancar suyunun içine sirke, bal, soyulmuş sarmısak, tuz ve baharatları ekleyin. Sterilize edilmiş 1 litrelik kavanoza doldurup karıştırın. Soyulmuş yumurtaları ve pancarları dikkatlice kavanoza koyup kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Turşunuz buzdolabında 3-4 gün içinde hazır olacaktır. Bu şekilde 3 hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Yumurtaların kabuklarını daha rahat soymak için haşlama suyunun içine sirke ve tuz ekleyin. Yumurtaları 10 dakika sonra kaynar sudan çıkarıp soğuk suyun içinde bekletin. Bu şekilde kabukları daha kolay soyulur ve pürüzsüz yumurtalarınız olur.