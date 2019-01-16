Pancarlı yumurta turşusu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları katı şekilde haşlayın. Diğer taraftan 1 adet pancarı soyup 3-4 su bardağı suda yumuşayana ve suya rengini verene kadar haşlayın. Sudan alıp küp doğrayın. Turşunun suyunu hazırlamak için ılınan pancar suyunun içine sirke, bal, soyulmuş sarmısak, tuz ve baharatları ekleyin. Sterilize edilmiş 1 litrelik kavanoza doldurup karıştırın. Soyulmuş yumurtaları ve pancarları dikkatlice kavanoza koyup kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Turşunuz buzdolabında 3-4 gün içinde hazır olacaktır. Bu şekilde 3 hafta kadar muhafaza edebilirsiniz.