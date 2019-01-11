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Pastırmalı yumurtalı krep

Pastırmalı yumurtalı krep
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet krep,

4 adet yumurta

4 tatlı kaşığı tereyağı,

8 dilim pastırma

10-12 yaprak ıspanak, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yapışmaz yüzeyli bir tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı koyup eritin. Üzerine 1 adet yumurta kırın ve sarısı dağılmadan beyazı tamamen katılaşana kadar pişirin. Kalan yumurtaları da aynı şekilde pişirip kenara alın. Aynı tavaya pastırmaları ekleyin ve çıtır olana kadar soteleyin. Ardından aynı tavaya yıkanıp ayıklanmış ıspanağı koyup soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Kreplerin içine önce yumurtaları koyun. Pastırma ve ıspanaktan 1'er çorba kaşığı koyduktan sonra ister açık ister kapalı olarak servis yapın
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