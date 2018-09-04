Patlıcanlı Füme Etli Sandviç

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 dilim pancarlı ekmek
12 dilim füme et
300 gram örgü peyniri
mevsim yeşillikleri
PATLICANLI FESLEĞENLİ SOS İÇİN:
3 adet patlıcan
2 demet taze fesleğen
3 diş sarımsak
50 gram ceviz
50 gram eski kaşar peyniri
1 su bardağı zeytinyağı
Tuz, taze çekilmiş karabiber
YAPILIŞI
Patlıcanlı fesleğenli sos için patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delerek fırın tepsisine yerleştirin. Sarımsakları kabuklu olarak patlıcanların yanına koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanların içi yumuşayana kadar pişirin. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini bir kaşık yardımıyla çıkarın. Sarımsakların kabuğunu soyup içlerini çıkarın. Cevizi yağsız tavada birkaç dakika kavurun. Fesleğeni yapraklarına ayırıp mutfak robotuna alın. Üzerine patlıcan, sarımsak, ceviz, eski kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin. Yavaşça zeytinyağını ilave edip çekin ve pürüzsüz bir kıvama getirin. Ekmek dilimlerinin yarısının üzerine dilediğiniz miktarda patlıcanlı fesleğenli sostan sürün. Dilimlenmiş örgü peyniri, füme et ve mevsim yeşilliklerini kat kat sosun üzerine koyun. Diğer ekmek dilimlerini üzerilerine yerleştirip servis yapın.