DETAYLI ARA
Sofra / Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar / Patlıcanlı Füme Etli Sandviç

Patlıcanlı Füme Etli Sandviç

Patlıcanlı Füme Etli Sandviç
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 dilim pancarlı ekmek

12 dilim füme et

300 gram örgü peyniri

mevsim yeşillikleri



PATLICANLI FESLEĞENLİ SOS İÇİN:

3 adet patlıcan

2 demet taze fesleğen

3 diş sarımsak

50 gram ceviz

50 gram eski kaşar peyniri

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz, taze çekilmiş karabiber


YAPILIŞI

Patlıcanlı fesleğenli sos için patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delerek fırın tepsisine yerleştirin. Sarımsakları kabuklu olarak patlıcanların yanına koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanların içi yumuşayana kadar pişirin. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini bir kaşık yardımıyla çıkarın. Sarımsakların kabuğunu soyup içlerini çıkarın. Cevizi yağsız tavada birkaç dakika kavurun. Fesleğeni yapraklarına ayırıp mutfak robotuna alın. Üzerine patlıcan, sarımsak, ceviz, eski kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin. Yavaşça zeytinyağını ilave edip çekin ve pürüzsüz bir kıvama getirin. Ekmek dilimlerinin yarısının üzerine dilediğiniz miktarda patlıcanlı fesleğenli sostan sürün. Dilimlenmiş örgü peyniri, füme et ve mevsim yeşilliklerini kat kat sosun üzerine koyun. Diğer ekmek dilimlerini üzerilerine yerleştirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Pancar Soslu Sandviç
Pancar Soslu Sandviç
Hurmalı Antepfıstıklı Lokum
Hurmalı Antepfıstıklı Lokum
Nohut Unu Atıştırmalık
Nohut Unu Atıştırmalık
Mantarlı kanepe
Mantarlı kanepe
Tahinli Pide
Tahinli Pide
Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide
Ispanaklı ve Lor Peynirli Pide
Beyaz Hindiba Yaprağında Aperitifler
Beyaz Hindiba Yaprağında Aperitifler
Yumurtalı Pırasa
Yumurtalı Pırasa

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN