Patlıcanlı Füme Etli Sandviç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanlı fesleğenli sos için patlıcanları yıkayıp kurulayın ve birkaç yerinden delerek fırın tepsisine yerleştirin. Sarımsakları kabuklu olarak patlıcanların yanına koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında patlıcanların içi yumuşayana kadar pişirin. Patlıcanları uzunlamasına ikiye kesip içlerini bir kaşık yardımıyla çıkarın. Sarımsakların kabuğunu soyup içlerini çıkarın. Cevizi yağsız tavada birkaç dakika kavurun. Fesleğeni yapraklarına ayırıp mutfak robotuna alın. Üzerine patlıcan, sarımsak, ceviz, eski kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin. Yavaşça zeytinyağını ilave edip çekin ve pürüzsüz bir kıvama getirin. Ekmek dilimlerinin yarısının üzerine dilediğiniz miktarda patlıcanlı fesleğenli sostan sürün. Dilimlenmiş örgü peyniri, füme et ve mevsim yeşilliklerini kat kat sosun üzerine koyun. Diğer ekmek dilimlerini üzerilerine yerleştirip servis yapın.