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Sandviç Ekmeği Tarifi

Ekmek arası atıştırmalıklar hazırlamak kahvaltı için vakti olmayanların ve okul çocuklarının en pratik beslenme yöntemlerinden. Ekmeğini kendiniz yaptığınız sandviçler ise elbette ki en sağlıklısı. Kolay tarifi ve yumuşacık hamuruyla evde sandviç ekmeği yapımı tarifi
Sandviç Ekmeği Tarifi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı fındık yağı



1 çay bardağı ılık süt



Bir buçuk su bardağı su



1 paket (10 gram) instant maya



2 çorba kaşığı tozşeker



Bir tutam tuz



1 çay kaşığı mahlep



Aldığı kadar un



Üzerine:



1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Çok yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında hamur iki misli olana kadar dinlendirin. Daha sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Sandvici dilerseniz arasına fındık veya yerfıstığı ezmesi, çikolata kreması sürerek ya da sosisli, peynirli olarak da tüketebilirsiniz.
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