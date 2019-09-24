Sandviç Ekmeği Tarifi

Un hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alın. Çok yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında hamur iki misli olana kadar dinlendirin. Daha sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin ve üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.