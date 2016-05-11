Tahinli Pide

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için toz şeker ve mayayı derin bir kaba alın. Üzerine ılık su ekleyip, kabarana dek bekletin. Daha sonra ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve kabarana kadar bekleyin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve hafif unlanmış zeminde merdane ile ince olacak şekilde açın. Birer çorba kaşığı tahin ile toz şeker koyup, tekrar yoğurun. 5 dakika bekledikten sonra merdaneyle incecik açın ve üzerine tahin sürüp, toz şeker serpin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine bal gezdirin ve ceviz serpin. Sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.