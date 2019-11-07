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Yulaflı ve kuruyemişli bar tarifi

Yulaf sabah kahvaltısının vazgeçilmesidir ama bu tarifle sabahtan akşama atıştırmalıklarınızın da vazgeçilmezi olucak! İşte enerjinizi artıracak yulaflı ve kuruyemişli bar tarifi...
Yulaflı ve kuruyemişli bar tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 adet büyük boy muz



● 3 adet kuru incir ● 5 adet kuru kayısı



● 2 çorba kaşığı kuruüzüm



● 1'er çay bardağı çiğ fındık, kaju, ceviz, badem ve antepfıstığı



● 1 su bardağı yulaf ezmesi



● 2 çorba kaşığı fıstık ezmesi



● 1 çorba kaşığı susam



● Üzerine: Ceviz


YAPILIŞI

Muzu derin bir kapta çatalla ezin. İçine elinizle küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru kayısı ve kuşüzümü ekleyin. Muzla beraber iyice ezdikten sonra iri kıyılmış kuru yemişleri ekleyin. En son yulaf ve fıstık ezmesi ile susam katıp tüm malzemeyi karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş 25x15 cm ebadındaki fırın tepsisine bir parmak kalınlığında yayın. Üzerine bütün cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılıtın ve dilimleyerek servis yapın.

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