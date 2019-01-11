Yumurtalı ekmek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 dilim köy ekmeği
HARÇ IÇIN:
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı kuru kekik,
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pulbiber
1 çorba kaşığı un, tuz
KIZARTMAK IÇIN: Sıvıyağ
YAPILIŞI
Tüm harç malzemesini iyice çırpıp kenara alın. Ekmekleri yumurtalı karışıma iyice bulayın. Daha sonra kızgın yağda önlü arkalı kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak veya ılık servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yumurtalı ekmeğin harcı için sadece çırpılmış yumurta da hazırlayabilirsiniz.