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Yumurtalı ekmek

Yumurtalı ekmek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim köy ekmeği



HARÇ IÇIN:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kuru kekik,

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

1 çorba kaşığı un, tuz



KIZARTMAK IÇIN: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Tüm harç malzemesini iyice çırpıp kenara alın. Ekmekleri yumurtalı karışıma iyice bulayın. Daha sonra kızgın yağda önlü arkalı kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak veya ılık servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yumurtalı ekmeğin harcı için sadece çırpılmış yumurta da hazırlayabilirsiniz.
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