Yumurtalı ekmek

Sofra Tarifi

4 dilim köy ekmeği HARÇ IÇIN: 3 adet yumurta 1 su bardağı süt 1 tatlı kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pulbiber 1 çorba kaşığı un, tuz KIZARTMAK IÇIN: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Tüm harç malzemesini iyice çırpıp kenara alın. Ekmekleri yumurtalı karışıma iyice bulayın. Daha sonra kızgın yağda önlü arkalı kızartın ve kağıt havlu üzerine çıkarın. Sıcak veya ılık servis yapın.