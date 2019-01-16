Yumurtalı siyah ekmek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Siyah ekmek için ılık suyun içine mayayı koyup üzerini bir bezle örterek 5 dakika aktive olmasını için dinlendirin. Derin bir kaba un, aktif karbon ve tuzu alıp, mayalı suyu yavaş yavaş una yedirerek karıştırın. Hamur karıştıkça karbonun etkisiyle siyah renk alacaktır. İyice yoğurup pürüzsüz hale getirin. Üzerini streç filmle kaplayıp, mutfak havlusu ile sarın. Mutfağın sıcak bir yerinde 1 saat mayalanması için dinlendirin. Sürenin sonunda hamurdan elma büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlak şekil verin. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Tekrar üzerini örtüp 1 saat dinlendirin. Isıya dayanıklı bir kaba su koyup onu da fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp, üzerlerini mutfak havlusu ile kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Daha sonra enlemesine ikiye kesip kenara alın. Yumurtalı karışım için kıyma ve zeytinyağını bir tavaya alıp kavurun. Pulbiber ve tuz ekleyip karıştırın. Yumurtaları ilave edip karıştırarak pişirin. Ekmeklerin içlerini hafifçe çıkarıp, yumurtalı karışımın yarısını içlerine pay edin. Üzerlerine dilimlenmiş domates koyup, kalan yumurtalı karışımları domateslerin üzerine koyun ve servis yapın