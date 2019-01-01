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Bisküviler ve Kurabiyeler
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Çorbalar
Deniz Ürünleri
Diğer
Et Yemekleri
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Kekler
Mantı ve Makarnalar
Pastalar
Pilavlar
Salatalar
Sebze Yemekleri
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
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Bademli kek tarifi
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Hurmalı kek tarifi
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6 Adet
Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Portakallı, cevizli ve çikolatalı kek tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Pekmezli, havuçlu incirli kek tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Böğürtlenli ve antepfıstıklı kek tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Ballı-bademli kayısılı kek tarifi
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Orman Meyveli Kek Tarifi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kek Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Mısır Unu Tatlısı Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Dolmalık Fıstıklı Elmalı Kek Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Külahta Kek Tarifi
Sofra Tarifi
7 Kişilik
Enginarlı Kek Tarifi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
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