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Sofra Kekler Ahududu reçelli mini kekler

Ahududu reçelli mini kekler

Ahududu reçelli mini kekler
  • Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Babalar Günü, Kurban Bayramı, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

<p>2 adet yumurta</p>

<p>7 yemek kaşığı toz şeker</p>

<p>1/2 çay bardağı ayçiçeği yağı</p>

<p>1/2 su bardağı süt</p>

<p>6 yemek kaşığı un</p>

<p>4 yemek kaşığı kakao</p>

<p>1 paket kabartma tozu</p>

<p>8 yemek kaşığı tepeleme esmer şeker</p>

<p>1/4 çay kaşığı tuz</p>

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<p><strong>AHUDUDU REÇELİ İÇİN</strong></p>

<p>500 gram ahududu</p>

<p>2 su bardağı toz şeker</p>

<p>4-5 damla limon suyu</p>

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<p><strong>ÜZERİ İÇİN </strong></p>

<p>Ahududu</p>

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından ayçiçeği yağı ve sütü ekleyin. Karıştırdıktan sonra esmer şekeri katıp tüm kuru malzemeyi eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar yavaşça karıştırın. 2 adet 24'lü mini cupcake kalıbının içlerine cupcake kağıtları koyun ve tereyağı ile yağlayın. İçlerine hazırladığınız harcı paylaştırıp önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Ahududu ve toz şekeri bir tencereye alın. Arada karıştırarak şeker eriyene kadar kaynatın. Şeker eridikten sonra 5 dakika kadar orta ateşte kaynatın ve içine limon suyunu sıkıp bir kavanoza alın. Pişen ve soğuyan minik keklerin içinden bir çay kaşığı ile parçalar koparın. İçlerine soğumuş reçelden birer çay kaşığı koyun. Birer adet ahududu ile süsleyerek servis yapın.

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