Ahududu reçelli mini kekler

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından ayçiçeği yağı ve sütü ekleyin. Karıştırdıktan sonra esmer şekeri katıp tüm kuru malzemeyi eleyerek ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar yavaşça karıştırın. 2 adet 24'lü mini cupcake kalıbının içlerine cupcake kağıtları koyun ve tereyağı ile yağlayın. İçlerine hazırladığınız harcı paylaştırıp önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Ahududu ve toz şekeri bir tencereye alın. Arada karıştırarak şeker eriyene kadar kaynatın. Şeker eridikten sonra 5 dakika kadar orta ateşte kaynatın ve içine limon suyunu sıkıp bir kavanoza alın. Pişen ve soğuyan minik keklerin içinden bir çay kaşığı ile parçalar koparın. İçlerine soğumuş reçelden birer çay kaşığı koyun. Birer adet ahududu ile süsleyerek servis yapın.