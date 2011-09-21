Armutlu cevizli kek

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MALZEMELER
• 3 su bardağı Un
• 1 su bardağı Toz şeker
• 4 yumurta
• 1 paket Kabartma tozu
• 1 paket Vanilya
• 1 çimdik Tuz
• 1 su bardağı Zeytinyağı
• 1 su bardağı Süt
• 1 Deveci Armudu
• 1 su bardağı Ceviz (İri dövülmüş)
YAPILIŞI
• Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpalım. Un, kabartma tozu, vanilyayı ayrı bir kapta eleyelim. Kabımıza unu karışımı ekleyelim, zeytinyağı ve sütü de ekleyelim. Armudu küp küp doğrayıp unlayalım kek harcına ekleyelim. Cevizleri ekleyelim. Büyük bir kek kalıbını yağlayıp unlayalım. 175 derece fırında kürdan kuru çıkana kadar pişirelim.
PÜF NOKTASI
Afiyet olsun...