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Ballı-bademli kayısılı kek tarifi

Yağmurlu havalarda evde olmanın en güzel tarafı kokusu evi saran kekler pişirip çay ya da kahve eşliğinde günün tadını çıkarmaktır. Tam da bu havalara uygun tarifiyle ballı bademli kayısılı kek tarifi
Ballı-bademli kayısılı kek tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● Yarım su bardağı kabuklu tatlı badem



● 12 adet kuru kayısı



● 3 adet yumurta



● 125 gram oda sıcaklığında tereyağı



● 3/4 su bardağı bal



● Yarım su bardağı süt



● 1 çay kaşığı mahlep



● Bir tutam tuz



● 1 paket kabartma tozu



● İki buçuk su bardağı un



● Üzerine: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Bademleri bıçak yardımıyla ince kıyın. Kayısıları küçük küpler halinde doğrayın ve una bulayıp kenara alın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Tereyağını geniş bir kaba alıp, üzerine yumurta sarılarını ekleyin ve krema kıvamına gelene dek çırpma teli ya da mikserle çırpın. Üzerine bal ve süt katıp yeniden çırpın. Mahlep, kabartma tozu ve unu birlikte eleyip, azar azar karışıma yedirin. Kayısıları ekleyin. Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte mikserin önce yavaş sonra hızlı devrinde kar gibi olana dek çırpın. Çırpılmış yumurta akını harca ilave edin ve tahta bir kaşıkla dikkatlice aşağıdan yukarı doğru karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış küçük kek kalıplarına harcı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Pudraşekeri serperek servis yapın.

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