DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Ballı İrmikli Kek

Ballı İrmikli Kek

Ballı İrmikli Kek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı tereyağ

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı badem

1 paket kabartma tozu

4 çorba kaşığı yoğurt

Sos için: 5 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı bal

1 su bardağı portakal suyu

Üzeri için: Kıyılmış badem

YAPILIŞI

Kek için, toz şeker, tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu krema kıvamı alana kadar karıştırın. Yumurta, irmik, kıyılmış badem, kabartma tozu ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Karışımı, yağlanmış 30 cm'lik fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında,25-30 dakika pişirin. Sos için, toz şekeri eriyene dek tavada karıştırın. Portakal suyu, bal ve limon suyu ekleyip karıştırın. Kekin üzerine gezdirin. Kıyılmış badem serpip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN