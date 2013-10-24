Ballı İrmikli Kek

Sofra Tarifi

1 çay bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı tereyağ 2 adet limonun rendelenmiş kabuğu 1 adet yumurta, 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı badem 1 paket kabartma tozu 4 çorba kaşığı yoğurt Sos için: 5 çorba kaşığı toz şeker 3 çorba kaşığı limon suyu 2 çorba kaşığı bal 1 su bardağı portakal suyu Üzeri için: Kıyılmış badem

YAPILIŞI

Kek için, toz şeker, tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu krema kıvamı alana kadar karıştırın. Yumurta, irmik, kıyılmış badem, kabartma tozu ve yoğurdu ekleyip karıştırın. Karışımı, yağlanmış 30 cm'lik fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında,25-30 dakika pişirin. Sos için, toz şekeri eriyene dek tavada karıştırın. Portakal suyu, bal ve limon suyu ekleyip karıştırın. Kekin üzerine gezdirin. Kıyılmış badem serpip servis yapın.