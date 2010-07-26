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Ballı Kek

Ballı Kek
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 35 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı tozşeker

4 çorba kaşığı bal

125 gram eritilmiş margarin

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı antepfıstığı

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı damla çikolata



Üzerine:

2 çorba kaşığı bal

1 paket (80 gramlık) beyaz çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede mikserle çırpın. Bal ve margarini ekleyip çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta un ve kabartma tozunu karıştırıp yumurtalı karışıma ilave edin. Tarçın, antepfıstığı, rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip tüm malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. En son damla çikolatayı katın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine bal sürün. Balın da üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serpin ve dilimleyerek servis yapın.
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