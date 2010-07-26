Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede mikserle çırpın. Bal ve margarini ekleyip çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta un ve kabartma tozunu karıştırıp yumurtalı karışıma ilave edin. Tarçın, antepfıstığı, rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip tüm malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. En son damla çikolatayı katın. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine bal sürün. Balın da üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serpin ve dilimleyerek servis yapın.