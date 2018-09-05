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Beyaz Çikolatalı Suffle Kek

Beyaz Çikolatalı Suffle Kek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram beyaz çikolata

4 adet yumurta

200 gram mascarpone peyniri

2 çorba kaşığı mısır nişastası



ÜZERI İÇİN: 50 gram beyaz çikolata

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritip, ılınmaya bırakın. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Akları köpük olana dek mikser yardımıyla çırpın ve kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta sarıları ve mascarpone peynirini çırpın. Nişasta ekleyip çırpmaya devam edin. Ilık çikolatayı ilave edip çırpın ve ardından yumurta akını ekleyip, spatula yardımıyla alttan üste havalandırarak hafifçe karıştırın. Küçük boy baton kek kalıbını pişirme kağıdı ile kaplayıp, karışımı içine dökün. Tüm kek kalıbını alüminyum folyo ile kaplayıp, fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye kek kalıbının yarısına kadar su ilave edip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Isıyı 140 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişirin. Fırının içinde 10 dakika dinlendirip, üzerine eritilmiş beyaz çikolata gezdirin. Dilediğiniz meyvelerle süsleyip servis yapın.
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