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Sofra / Kekler / Beyaz Peynirli Kek

Beyaz Peynirli Kek

Beyaz Peynirli Kek
  • 10 Kişilik
  • Pişirme: 50 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ufalanmış

beyaz peynir

2 adet patates

3 adet yumurta

3 çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı mavi

haşhaş tohumu

3-4 dal kıyılmış dereotu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Yumurtaları geniş bir kaba kırıp tereyağı ile birlikte çırpın. Üzerine sıvıyağ, yoğurt, haşhaş tohumu, dereotu ve tuz ekleyip çırpın. Daha sonra beyaz peynir, patates, un ve kabartma tozunu ilave edin. Karıştırıp, yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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