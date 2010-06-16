Beyaz Peynirli Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ufalanmış
beyaz peynir
2 adet patates
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı
Yarım su bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı mavi
haşhaş tohumu
3-4 dal kıyılmış dereotu
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Yumurtaları geniş bir kaba kırıp tereyağı ile birlikte çırpın. Üzerine sıvıyağ, yoğurt, haşhaş tohumu, dereotu ve tuz ekleyip çırpın. Daha sonra beyaz peynir, patates, un ve kabartma tozunu ilave edin. Karıştırıp, yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.