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Sofra / Kekler / Brownie

Brownie

Brownie
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 kahve fincanı sıvıyağ

2 nescafe fincanı pudra şekeri

Bir buçuk kahve fincanı süt

1 paket vanilya

1 su bardağı kakao

1 paket margarin

1 paket kekun

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

2 su bardağı un

1 su bardağı kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Yumurta, sıvıyağ, pudra şekeri, süt, vanilya ve kakaoyu mikserle çırpın. Karışımdan 1 su bardağı alıp, kenara ayırın. Ayrı bir yerde margarin, kekun, kabartma tozu, karbonat, un ve cevizi karıştırın. Üzerine, yumurtalı karışımı ekleyip mikserle çırpmaya devam edin. Kalıbı unlayıp, karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Keki fırından alıp, ılınmaya bırakın. Ilındığında, kekin üzerinde delikler açın. Kenara ayırdığınız 1 su bardağı kakaolu karışımı deliklerden içeriye dökün. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.
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