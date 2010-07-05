Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta, sıvıyağ, pudra şekeri, süt, vanilya ve kakaoyu mikserle çırpın. Karışımdan 1 su bardağı alıp, kenara ayırın. Ayrı bir yerde margarin, kekun, kabartma tozu, karbonat, un ve cevizi karıştırın. Üzerine, yumurtalı karışımı ekleyip mikserle çırpmaya devam edin. Kalıbı unlayıp, karışımı kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Keki fırından alıp, ılınmaya bırakın. Ilındığında, kekin üzerinde delikler açın. Kenara ayırdığınız 1 su bardağı kakaolu karışımı deliklerden içeriye dökün. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın.