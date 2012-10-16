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Sofra / Kekler / Buttercream'li Kivili Muffin

Buttercream'li Kivili Muffin

Buttercream'li Kivili Muffin
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet ıspanak yaprağı

3 adet kivi

3 adet yumurta (akları ve sarıları ayrılmış)

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı pirinç unu

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat



Buttercream için:

75 gram oda sıcaklığında tereyağı

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı kakao

1-2 çorba kaşığı süt



Süslemek için: Kivi, portakal

YAPILIŞI

Ispanak yaprağı ve kabukları soyulup, doğranmış kiviyi blenderden geçirip, püre haline getirin. Yumurta sarılarını 1 su bardağı toz şeker ile birlikte mikserle iyice çırpın. Süt, sıvı yağ, rendelenmiş limon kabuğu ve kivili püreyi ilave edip, karıştırın. Elenmiş pirinç unu, un ve kabartma tozunu katıp, karıştırmaya devam edin. Yumurta aklarını kalan yarım su bardağı toz şekerle kabarana kadar çırptıktan sonra unlu karışıma yavaşça ilave ederek karıştırın. Daha sonra yağlanmış muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdanla kontrol ederek (muffinler kabardıktan sonra bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın. Buttercream için tereyağını derin bir kaba alın ve pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın. Elenmiş pudra şekeri ve kakaoyu ilave edip, kabarana kadar çırpmaya devam edin. Çırparken bir yandan da sütü ekleyin. Bu sosu bir sıkma torbasına doldurun ve muffinlerin üzerine şekil vererek sıkın. Üzerini kivi dilimi ve portakal kabuğu ile süsleyerek servis yapın
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