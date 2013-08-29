Derin bir kabın içinde yumurtaları ve toz şekeri çırpma teli ile iyice çırpın. İçine zeytinyağı ve çay ilave edip çırpmaya devam edin. Başka bir kabın içine un ve kabartma tozunu eleyin. Vanilya ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Bu karışımı yumurtalı harcın içine ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlanmış kek kalıbının içine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Diğer tarafta bir tencereye süt, su, mısır nişastası, toz şeker ve kakao koyup karıştırın. Orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Tencereyi bir kenara alın. Kek piştikten sonra 5 dakika soğumasını bekleyin. Kalıptan çıkarıp bir servis tabağına alın. Üzerine çikolata sosu gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.