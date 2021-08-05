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Sofra Kekler Cevizli ve lor peynirli kek

Cevizli ve lor peynirli kek

Cevizli ve lor peynirli kek
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ceviz içi



150 gram Marmara lor peyniri



5 adet yumurta



150 gram oda ısısında tereyağı



3/4 su bardağı pudra şekeri



1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



1 paket kabartma tozu



1 su bardağı un



ÜZERİ İÇİN



4 yemek kaşığı kayısı marmeladı



1 paket (80 gramlık) bitter çikolata



Frenk üzümü


YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Cevizleri tavaya alıp kısık ateşte kavurun ve irice dövün. Tereyağı ve pudra şekerinin yarısını iyice çırpın. Üzerine yumurta sarısı ve lor peynirini ekleyip çırpmaya devam edin. Ceviz ve portakal kabuğu katın. Kabartma tozu ve unu karıştırıp, azar azar harca ilave edin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını köpük köpük olana kadar çırpın.

Yavaşça lor peynirli karışıma ekleyin. 24 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbın içini yağlayın. Hazırladığınız harcı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğutup kalıptan çıkarın. Üzerine kayısı marmeladı sürün. Arzunuza göre rendelenmiş veya iri parçalar halinde kırılmış çikolata ekleyin. Frenk üzümü ile süsleyerek servis yapın.

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