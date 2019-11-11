Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi

Kek hamuru için yumurta ve şekeri çırpın. Süt ve sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Malzemeler karıştıktan sonra un ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Daha sonra kakaolu fındık kreması ve çikolata parçalarını da ekleyin. Sufle kaplarını yağlayıp unlayın ve karışımı kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika, üzeri sertleşip içi sıvı kalacak şekilde pişirin. Üzerine pudraşekeri serpin. Arzunuza göre mevsim meyveleriyle servis edin.

Aşçı: Melis Çolak