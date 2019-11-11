Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi

2 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
12 çorba kaşığı süt
10 çorba kaşığı sıvıyağ
16 çorba kaşığı un
1 su bardağı kakao
7-8 çorba kaşığı kakaolu fındık kreması
5 çorba kaşığı küçük parçalar halinde kırılmış çikolata
Üzerine: Pudraşekeri
Kek hamuru için yumurta ve şekeri çırpın. Süt ve sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Malzemeler karıştıktan sonra un ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Daha sonra kakaolu fındık kreması ve çikolata parçalarını da ekleyin. Sufle kaplarını yağlayıp unlayın ve karışımı kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika, üzeri sertleşip içi sıvı kalacak şekilde pişirin. Üzerine pudraşekeri serpin. Arzunuza göre mevsim meyveleriyle servis edin.
Aşçı: Melis Çolak