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Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi

İçinde çikolata olan her şeyi yiyebilirim diyenlerdenseniz, bu tarif tam size göre. Kolay yapılmasıyla çayın yanına hemen hazırlayacağınız çikolata parçacıklı kek tarifi
Çikolata parçacıklı kolay lava kek tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta



1 su bardağı tozşeker



12 çorba kaşığı süt



10 çorba kaşığı sıvıyağ



16 çorba kaşığı un



1 su bardağı kakao



7-8 çorba kaşığı kakaolu fındık kreması



5 çorba kaşığı küçük parçalar halinde kırılmış çikolata



Üzerine: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Kek hamuru için yumurta ve şekeri çırpın. Süt ve sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Malzemeler karıştıktan sonra un ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Daha sonra kakaolu fındık kreması ve çikolata parçalarını da ekleyin. Sufle kaplarını yağlayıp unlayın ve karışımı kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika, üzeri sertleşip içi sıvı kalacak şekilde pişirin. Üzerine pudraşekeri serpin. Arzunuza göre mevsim meyveleriyle servis edin.

Aşçı: Melis Çolak

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