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Sofra / Kekler / Çikolata Soslu Kek

Çikolata Soslu Kek

Çikolata Soslu Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Çikolata sos için:

İki buçuk paket (80'er gramlık) bitter çikolata

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki yumurtaları toz şekerle birlikte çırpın. Su, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyip tekrar çırpın.Un ve kabartma tozunu eleyin. Vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika içini çekene kadar pişirin. Diğer taraftan çikolata sos için bitter çikolatayı vanilya ve suyla birlikte cam veya porselen bir kaba alın. Benmari usulü eritin. Kek soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu gezdirin. Kıyılmış fındıkla süsleyin.
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