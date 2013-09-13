Çikolata Soslu Kek

Oda sıcaklığındaki yumurtaları toz şekerle birlikte çırpın. Su, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyip tekrar çırpın.Un ve kabartma tozunu eleyin. Vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika içini çekene kadar pişirin. Diğer taraftan çikolata sos için bitter çikolatayı vanilya ve suyla birlikte cam veya porselen bir kaba alın. Benmari usulü eritin. Kek soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu gezdirin. Kıyılmış fındıkla süsleyin.