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Çikolata soslu muzlu kek

Ağızda dağılıyor, çayın yanına en çok o yakışıyor! Muz ve çikolatanın birleşmesiyle hayran bırakan çikolatalı muzlu keki denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.
Çikolata soslu muzlu kek
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy olgun muz



125 gram tereyağı



1 su bardağı tozşeker



Yarım su bardağı hindistancevizi rendesi



2 adet büyük boy yumurta



1+3/4 su bardağı un



1'er paket vanilya ve kabartma tozu



Yarım çay kaşığı karbonat



Kalıp için:



1'er çorba kaşığı tereyağı ve un



Çikolata sos için:



1 paket (80 gramlık) bitter çikolata


3 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tereyağını küçük bir tencereye alıp orta ateşte eritin ve ılınmaya bırakın. Muzları soyup büyük boy bir karıştırma kabına alın. Üzerine tozşeker, hindistancevizi, yumurta ve vanilya ekleyip el blenderi ile koyu bir çorba kıvamına gelene kadar karıştı- rın. Erittiğiniz tereyağını da ilave edip karışıma yedirin. Tüm kuru malzemeyi bir kaba eleyin. Azar azar sıvı karışımı ekleyip karıştı-rın. Yağlanıp unlanmış baton bir kek kalıbına karışımı dökün. Önceden ısıtılmı180 derece fırında 55-60 dakika kadar pişirin. Fırından alıp kalıbının içinde 30 dakika soğumaya bırakın. Kalıbı ters çevirip keki servis tabağına aktarın. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin. Çikolata erimeye başlayınca kremayı da ekleyip karıştırın. Parlak ve pürüzsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın. Ilındıktan sonra kekin üzerine gezdirip servis edin.

Aşçı Şefika Günyel

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