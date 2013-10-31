Çikolatalı Balkabaklı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı toz şeker
180 gram oda sıcaklığında margarin
3 adet yumurta,
2 su bardağı un
2 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 paket vanilya
1 su bardağından iki parmak eksik kakao, bir tutam tuz
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı süt
2 su bardağı rendelenmiş balkabağı
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 paket (80 gram) bitter çikolata
Kalıbın dibine:
1 çay bardağı yulaf ezmesi
tereyağı
YAPILIŞI
Toz şeker ve margarini çırpma kabında krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edin ve çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya, kakao, tuz ve tarçını eleyerek karışıma eklerken bir yandan da sütü katıp, karıştırın. Kabak, ceviz ve rendelenmiş çikolatayı kattıktan sonra tüm malzemeyi birbiriyle özleşecek şekilde karıştırın. Gül şeklindeki bir kalıbın dibini yağlayıp, yulaf ezmesi serpin ve karışımı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın.
Dilimleyerek, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Keki dilediğiniz şekilde bir kalıpta da pişirebilirsiniz.