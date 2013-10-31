Çikolatalı Balkabaklı Kek

Dilimleyerek, servis yapın.

Toz şeker ve margarini çırpma kabında krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtaları tek tek ilave edin ve çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, karbonat, vanilya, kakao, tuz ve tarçını eleyerek karışıma eklerken bir yandan da sütü katıp, karıştırın. Kabak, ceviz ve rendelenmiş çikolatayı kattıktan sonra tüm malzemeyi birbiriyle özleşecek şekilde karıştırın. Gül şeklindeki bir kalıbın dibini yağlayıp, yulaf ezmesi serpin ve karışımı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın.