Çikolatalı Frambuazlı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını küçük bir kaba alıp eriyene kadar ısıtın. Ocaktan alıp içine küçük parçalar halinde kırdığınız bitter çikolatayı ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıp kenara alın. Şekerle yumurtayı kabarıp açık sarı bir krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Üzerine çikolatalı tereyağlı karışım, sıvı yağ, süt ve yoğurdu ekleyip malzemeler karışana kadar çırpın. Daha sonra un, kabartma tozu, tuz ve vanilyayı tel süzgeç yardımıyla eleyerek karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla keki söndürmeden yavaşça karıştırın. En son damla çikolata ve frambuaz ekleyip karıştırın. 0 cm çapında bir kek kalıbını önce yağlayın, sonra unlayın. Fazla unu kalıbı ters çevirip kenarlarına hafifçe vurarak silkeleyin. Kek karışımını içine döküp üzerini spatul ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip meyvelerle süsleyerek servis yapın.