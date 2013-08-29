Çikolatalı Islak Kek

Yumurtaların sarısını ve akını ayırın. Yumurta aklarını kar haline gelinceye kadar çırpın ve kenara alın. Bir tencereye margarin, süt, toz şeker ve kakaoyu koyup ocağa alın. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatın. Bu karışımdan 1 çay bardağını kenara ayırın. Kalan kısmına yumurta sarısı, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını söndürmeden, tahta bir kaşıkla alttan yukarı doğru alarak hamura ilave edin. Hazırladığınız hamuru, yağlayıp unladığınız yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 30 dakika pişirin. 10 dakika bekletip ayırdığınız sıvı karışımı üzerine dökün. Çikolatayı benmari usulü eritip yağlı kağıda ince bir tabaka halinde yayın. Soğuduktan sonra istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın. Üzümleri pudra şekerine bulayın. Keki çikolata parçaları, üzüm ve kıyılmış badem ile süsleyerek servis yapın.