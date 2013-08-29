Çikolatalı Islak Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
3 çorba kaşığı margarin
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı un
1'er paket vanilya ve kabartma tozu
Süslemek için:
40 gram bitter çikolata
8-10 adet siyah üzüm tanesi
2 çorba kaşığı kıyılmış badem
1 çorba kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Yumurtaların sarısını ve akını ayırın. Yumurta aklarını kar haline gelinceye kadar çırpın ve kenara alın. Bir tencereye margarin, süt, toz şeker ve kakaoyu koyup ocağa alın. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatın. Bu karışımdan 1 çay bardağını kenara ayırın. Kalan kısmına yumurta sarısı, un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını söndürmeden, tahta bir kaşıkla alttan yukarı doğru alarak hamura ilave edin. Hazırladığınız hamuru, yağlayıp unladığınız yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 30 dakika pişirin. 10 dakika bekletip ayırdığınız sıvı karışımı üzerine dökün. Çikolatayı benmari usulü eritip yağlı kağıda ince bir tabaka halinde yayın. Soğuduktan sonra istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın. Üzümleri pudra şekerine bulayın. Keki çikolata parçaları, üzüm ve kıyılmış badem ile süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kekin hamurunu hazırlarken, içine 4-5 çorba kaşığı kıyılmış badem ekleyebilirsiniz. Daha yumuşak bir kek hazırlamak isterseniz, üzerine döktüğünüz 1 çay bardağı kremayı arzunuza göre çoğaltabilirsiniz.