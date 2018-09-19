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Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı soğutulmuş filtre kahve

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı hindistan cevizi



GANAJ IÇIN: 200 gram çikolata, 200 gram krema

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alarak şeker eriyip karışımın rengi beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine önce kalan sıvı malzemeleri sonra da katı malzemeleri sırasıyla ekleyip homojen bir kıvam alana kadar çırpın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayıp karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 45 dakika kontrol ederek pişirin (keke bir kürdan batırın kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Ganaj malzemesini temel tarifteki işlem sırasına göre hazırlayın. Kek iyice dinlendikten sonra hazırladığınız ganajı üzerine dökerek servis yapın.
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