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Sofra / Kekler / Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker

Yarım su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı un

1'er paket vanilya ve kabartma tozu

Yarım çay bardağı kakao

Yarım çay bardağı iri kıyılmış çikolata

YAPILIŞI

Yumurtaları mikserle iyice çırpın. Toz şekeri ekleyip tekrar çırpın. Süt ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına kek hamurunun yarısını yayın. Kalan kek hamuruna kakao ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Kakaolu karışımı kalıptaki hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişirin.
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