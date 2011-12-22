Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker
Yarım su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı un
1'er paket vanilya ve kabartma tozu
Yarım çay bardağı kakao
Yarım çay bardağı iri kıyılmış çikolata
YAPILIŞI
Yumurtaları mikserle iyice çırpın. Toz şekeri ekleyip tekrar çırpın. Süt ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına kek hamurunun yarısını yayın. Kalan kek hamuruna kakao ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Kakaolu karışımı kalıptaki hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişirin.