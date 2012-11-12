Çikolatalı Kek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri çukur bir kaba alın. Mikser yardımıyla 3-4 dakika çırpın. Eritilmiş tereyağı, yoğurt ve su ilave edip, tahta bir kaşıkla karıştırın. Ayrı bir kasede pirinç unu, soya unu, patates nişastası, mısır nişastası, damla çikolata, kabartma tozu, vanilya, karbonat ve antepfıstığını harmanlayın. Yumurtalı karışımın içine katın ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Harcı yağlanmış bir kek kalıbına boşaltın ve spatula ile üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Piştikten sonra soğutun ve servis tabağına çıkarın. Üzeri için krema ve sütü bir kaba alın. Hindistancevizi, pudra şekeri ve kakaoyu ekleyin. Karıştırıp, sosu kekin üzerine gezdirin. Meyve şekerlemesi ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.