Çikolatalı Kek

çırparak birbirine yedirin. Eritilmiş çikolatayı ekleyip karıştırın. Unlu karışım, buttermilk, elma suyu ve vanilyayı da katıp karıştırın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Üzerinin kreması için krem peynir, oda sıcaklığındaki tereyağı ve vanilya ekstratını mikserle derin bir kapta iyice çırpın. Kakao ve tuzu ekleyip mikserin en düşük seviyesinde 1-2 dakika çırpmaya devam edin. Pudra şekeri ve elma suyunu katıp, tüm malzeme özleşene kadar çırptıktan sonra buzdolabında yaklaşık 15 dakika bekletin. 4 Soğuyan keki ortadan ikiye kesin. Pastacı kreması için vanilya dışındaki tüm malzemeyi küçük bir tencereye alın. Orta ateşte çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca (göz göz olunca) bir iki kez karıştırıp, ocağın altını kapatın. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Karışım ılınınca kekin ortasına pastacı kreması sürüp üzerine vişneleri dizin. Diğer kek parçasını üzerine kapatın ve peynirli krema ile her tarafını kaplayın. Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra kurutulmuş gül ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve hafifçe soğutun. 24 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın ve unlayın. Derin bir kapta un, kakao, karbonat, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Tereyağı ve esmer şekeri derin bir kapta mikserle çırpın. Yumurtaları tek tek ilave ederken bir yandan da