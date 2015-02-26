DETAYLI ARA
Sofra / Kekler / Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek

Çikolatalı Kek
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram tereyağı

250 gram bitter çikolata

1/3 su bardağı süt

1 su bardağı pudra şekeri

4 adet oda sıcaklığında yumurta

3/4 su bardağı un



Süslemek için: Altın çilek

YAPILIŞI

Baton kek kalıbının içini bir fırça ile yağladıktan sonra yağlı kağıt ile kaplayın. Tereyağını küçük bir tavada eritip, ılınması için kenara alın. Kıyılmış çikolatayı ve sütü bir kaba alıp, benmari usulü eritin. Kabı sıcak suyun içinden çıkartın. Eriyen çikolata ve sütü mikserle çırparak birbirine yedirin. Pudra şekeri ekleyip tekrar mikserle çırpın ve karışımın soğuması için 10 dakika bekletin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarılarını teker teker, soğuyan çikolatalı karışıma ekleyin. Daha sonra eriyip soğuttuğunuz tereyağını katın ve tüm malzemeyi özleşene dek mikserle çırpın. Elenmiş unu ekleyip hafifçe karıştırın. Diğer taraftan yumurta aklarını temiz ve kuru cam bir kasede kabarıp yoğunlaşana kadar mikserle çırpın. Tahta bir kaşıkla çikolatalı karışıma yedirin ve baton kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 160 dereceye indirip 50 dakika daha pişirin. Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında ılınmasını bekleyin. Daha sonra kalıptan çıkarıp, soğutma telinin üzerinde soğutun. Altın çilek ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Beyaz Çikolatalı Brownie
Çikolatalı Mini Kekler
Çikolatalı Mini Kekler
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Zeytinli ve Kuru Domatesli Kek
Hurmalı Kek
Hurmalı Kek
Balkabaklı Pirinç Keki
Balkabaklı Pirinç Keki
Mısırlı ve Portakallı Kek
Mısırlı ve Portakallı Kek
Altın Renkli Muffinler
Altın Renkli Muffinler

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN